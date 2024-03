Damián Betular sorpendió a todos con un tatuaje de D10

Es así que tras su incorporación al programa virtual que se emite de lunes a viernes entre las 8 y las 10 de la mañana, en las últimas horas Betular sorprendió a sus compañeros revelando su fanatismo por el fútbol y mostrando el tatuaje, hasta ahora desconocido, de Diego Maradona que lleva en su brazo izquierdo.

“A mí me encantaba jugar a la pelota. Incluso me he probado en equipos. Cuando vinimos a Buenos Aires con mis padres me fui a probar a tres equipos”, comenzó contando el chef oriundo de Dolores luego de explicar: "Tuve un hecho muy grande que me marcó a los 4 años: el mundial del '86 y desde ahí me obsesione con el mundial del '86 y con Diego Maradona".