Dalma Maradona recordó a Diego

Tras el partido en el que Boca se consagró ganador frente a Racing, la hija del Diez arrojó: "Y si los giles hablan es porque no saben realmente lo que me dejaste... Yo no necesito nada porque yo disfruté los mejores momentos de mi vida con vos!", indicó Dalma en su cuenta de Instagram junto a una foto con la camiseta xeneize de Maradona.