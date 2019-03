Dalma Maradona mandó un mensaje durísimo sobre la herencia del Diego

Luego de que se diera a conocer la noticia de que Diego Maradona tiene tres hijos más en Cuba, las repercusiones siguen generándose.





En las últimas horas, fue Dalma la que tomó la palabra en las redes sociales para referirse a la situación, contestándole a todos los "tontos que hacen el mismo chiste" sobre la herencia del 10.





"Para los tontos/as que hacen el MISMO CHISTE con la herencia de mi papá, les quiero contar que yo no necesito ni quiero nada porque yo la plata de mi papá la disfrute CON EL! Sino no me interesa para nada! Encuentren a alguien que devuelva un auto que le regalan PANCHOS!", escribió la actriz.

— Dalma Maradona (@dalmaradona) 11 de marzo de 2019







Recordemos que Dalma fue letal contra el abogado de su padre, Matías Morla, después de la noticia que dio el defensor del ex entrenador de la selección Argentina. "El abogado que tiene tiempo para pasearse por los canales y NO SE PRESENTA EN LA JUSTICIA o en las mediaciones que es CITADO, se convierte inmediatamente en un payaso mediático! CUALQUIER ABOGADO!", aseguró a través de Twitter.