Dalma Maradona le respondió fuerte a quienes la critican por no mostrar a su hija

"Me da mucha pena la cantidad de mujeres agresivas! Y no puedo entender que es lo que tanto les molesta que resguarde la identidad e intimidad de mi hija para que ella pueda decidir si tiene ganas de que miles de personas opinen de ella, de su cara, su ropa, sus cosas, etc!", comenzó la hija del Diez.

"Para las opinólogas que dicen que no la muestro porque estoy esperando que me paguen o para presentarla en una revista, les cuento que mi hija tiene una medida cautelar para que nadie pueda mostrarla, por lo tanto esa es otra de las conclusiones erradas", agregó muy enojada.





Del mismo modo demostró su asombro, ya que todas las críticas provienen del género femenino: "Me llama mucho la atención que son todas mujeres las que tiran mierda... En realidad me da mucha tristeza pero bueno...".





"Se que no tengo que aclarar nada y como hay mensajes de mierda también hay millones llenos de amor y siempre se los voy a agradecer de todo corazón", finalizó la actriz.