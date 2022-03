Dalma Maradona habló sobre el acuerdo con Verónica Ojeda

Y mientras intentaba seguir camino, Dalma agregó "Hablaría de todo, no tengo problemas. Pero de verdad tengo que ir a buscar a mi hija al colegio", excusándose para no tener que seguir respondiendo sobre Verónica Ojeda y lo que han podido conversar las dos familias, quienes hoy por hoy están unidas en pos de conocer las verdaderas causas de la muerte de Diego Maradona.

En tanto, cuando la mamá de Roma ya se iba pidió a la prensa que no la persigan y al alcanzar a preguntarle por los motivos de la ausencia Jana Maradona en la fotografía, nuevamente se limitó a declarar "Pregúntenle a ellos por qué no estaban. Yo no puedo hablar por los demás".