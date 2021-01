Dalma Maradona fue convocada para "MasterChef Celebrity"

“Me invitaron pero ya dije que no, no estoy preparada. Todavía lloro de la nada, no me quiero exponer”, le respondió a una usuaria de la red social. Además, la hija del diez le sumó un emoji de corazón partido, haciendo referencia a la reciente partida de su papá.

Lejos de cuestionarla, en las redes se solidarizaron con su decisión y le transmitieron puro amor. “Hubiese sido genial! Todo a su tiempo. Tkm Dalma ! Y a Giani y a nuestra campeona la Tata!!”, “La Titi del pueblo, para cuando estes con ganas de hacer lo que te pinte en tv ACÁ ESTAMOS TODOS PARA HACERTE LA BANCA”, “Todo a su tiempo. La próxima será! Te abrazo fuerteee”, le escribieron algunos usuarios junto a icónicas fotos en homenaje a Diego.

Aunque la posición de Dalma es un hecho, con el correr de las semanas se conocieron algunos nombres de los famosos que integrarán la nueva edición del ciclo. Entre ellos Gastón Dalmau, Carmen Barbieri, Juanse, Andrea Rincón, Flavia Palmiero y Candela Vetrano, entre otros.

Fuente: TN