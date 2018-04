Dalma Maradona dura con Diego: "Mi papá no pagó un peso del casamiento"

"Lo de los regalos, está muy clarito. Fijate dónde vivía Dalma y fijate dónde compró ahora. Preguntale a la madre cuánto puso. Es simple esto", dijo el exfutbolista sobre el presente que asegura que le hizo a la actriz y su yerno.





También le reprochó que no haya querido cambiar la fecha de la fiesta que celebró el sábado pasado en el salón La Herencia de Pilar: "Me dolió la programación, por supuesto. Me hubiese gustado estar con mi hija y entrarla del brazo, orgulloso, como estoy de Dalma".





Dalma, a través de un mensaje que leyó Débora D'Amato en Intrusos, se mostró incómoda por los detalles que se dieron de su casa y también aclaró si su padre colaboró, o no, con la fiesta.





"Mi papá no pagó un peso del casamiento, pero mi mamá no es la única persona que me puede ayudar a pagarlo", aseguró la actriz y también aclaró que la única vez que pudo comunicarse con Maradona fue cuando viajó a Dubai: "Nunca pude hablar por teléfono".





(Fuente: Teleshow)