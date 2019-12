Dalma dio detalles de cómo fue el encuentro familiar de los Maradona

Hace pocos días Diego Armando Maradona y Claudia Villafañe se dieron una tregua en sus enfrentamientos personales y judiciales, y el hecho quedó registrado en una tierna foto en la que se abrazaron junto a Dalma, Gianinna y su hijo Benjamín Agüero. La postal familiar sorprendió y alegró a todos, y se difundió bastante tiempo después de que ocurriera efectivamente.





En su visita por Los Ángeles de la Mañana, la hija mayor del matrimonio de Diego y Claudia comentó: "Nadie se enteró. Después Giani puso la foto porque sentía que quería compartirlo, pero sino, nadie se enteraba. Afuera no había nadie y del evento no se enteró nadie".





Ante el detalle de que no estaba su beba en la postal, la actriz aclaró: "Sacamos otra foto con Roma, pero como el papá no quiere que aparezca... Pero estuvo hermoso. Gianinna presentó una colección de accesorios".





Luego, Ángel de Brito señaló la felicidad que reflejaban las sonrisas de los cinco, y Dalma reconoció: "Sí. Fue así. En realidad, pasa eso. Lo que a mí me gusta es ver a mi papá con la cara así. Lo que me pasa al ver esta foto es que veo algo genuino, no forzado. Él dijo 'saquemos esta foto'".





Ya más en detalle, la invitada precisó cómo se gestó la foto: "Estábamos todos en el evento y fue hermoso. Súper tranquilo. Benja estaba con todos nosotros, Roma. En realidad, Gianinna me hizo cantarle unas canciones. Mi papá y mi hermana estaban llorando de una manera desmedida que no tenía sentido. Nos juntamos, me vinieron a saludar por haber cantado y de repente fue como 'saquemos una foto'. Nos sacamos la foto y listo".





Al final, Dalma Maradona contó cómo fue el trato entre Diego Maradona y Claudia Villafañe: "Hablaron lo más normal. No sé cómo explicarlo. De verdad. Son momentos, y sabiendo que los juicios continúan".