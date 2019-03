Dalma contó por qué eligió el nombre Roma para su hija

Dalma Maradona se convirtió en madre hace dos semanas con el nacimiento de Roma, fruto de su matrimonio con Andrés Caldarelli.

dalma maradona 2.jpg



Sobre la elección del nombre, la hija de Diego Maradona recordó: "Me había olvidado que cuando conocí a Andrés le dije que mi primera hija se iba a llamar Roma. Después pasaron seis, siete años, y tuvimos otros nombres. El día que me dijeron que me tenía que internar fue muy lindo porque Andrés me dijo 'es Roma'".





Por otra parte, detalló que su hija "es una santa, aunque duerme todo el día y tiene que comer cada tres horas".

indicó