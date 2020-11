Dalia Gutmann reveló que tuvo cáncer de mama: "La saqué muy barata"

En una entrevista reciente, Dalia Gutmann sorprendió al contar que en 2015 padeció cáncer de mama y que tuvo que someterse a dos operaciones.

En diálogo con "Agarrate Catalina" reveló que “en el 2015, estaba en Perú, fui a trabajar y me toqué un bultito en la teta, y cuando volví lo primero que hice fue ir a revisarme, me encontraron un tumor maligno, me lo sacaron, y bueno después hice todo el tratamiento y tomo la medicación que hay que tomar después. Yo tengo un recuerdo del quirófano muy emocionante también, tenía un hijo muy chiquito, pero con unas ganas de vivir tremendas, pero lloraba un poco pensando en que tengo mil cosas para hacer. Estoy convencida de que cada obstáculo es para aprender”. comenzó diciendo.

“A veces me siento cursi o romántica, pero creo que te sirve para enfrentar los problemas, era como un drama que no terminaba nunca, al principio son estudios, la primera vez que me hice un estudio tenía que hacer función y les preguntaba a mis amigas qué hacer, si hacía la función o no, entonces me decían ¿te vas a quedar en tu casa llorando?”, agregó la comediante.

En el mes de concientización de la lucha contra el cáncer de mama, Gutmann resaltó que “lo que me interesaba decir es no te hagas la boluda cuando notes algo en el cuerpo. Es algo que le pasa a infinidad de personas, yo nunca lo conté públicamente porque nunca nadie me lo preguntó, no porque me de vergüenza, yo la saqué muy barata porque reaccioné a tiempo”.

Por último, la también locutora habló sobre su pareja, Sebastián Wainraich, dijo que “Seba es muy compañero. Es de recontra estar ahí, me tuve que operar dos veces y las dos veces que me desperté de la anestesia él estaba ahí al lado mío. Uno tiene que saber además que la vida un día termina, hay que disfrutar esto porque no sabes cuándo acaba”.

PRIMICIAS YA