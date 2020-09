Dahiana Bresanovich con nuevo amor

La radialista fue invitada a 'Buenos Días América' conducido por Norita Rodríguez donde reveló que se encuentra en pareja y muy enamorada.

"Tiene 41 años, es muy trabajador, empresario, divorciado, ya es papá, lo que es genial porque así nos entendemos más al tener hijos... Y se cuida mucho, está muy bien físicamente, es muy churro y hasta ahí lo que te puedo decir", confesó Dahiana Bresanovich.

La mediática contó que lo conoció por casualidad cuando su auto quedó encerrado en un estacionamiento donde su nuevo novio es dueño.

"Llamé como para mandarle a la china, porque me tenía que ir a la radio, porque estaba sobre la hora, me habló, fue tan divino, tan amoroso, me dijo 'te voy a solucionar, no te preocupes', y así empezó todo."

Por otro lado, Dahiana fue consultada sobre sus ganancias en redes sociales como influencer a lo cual respondió que gana mejor que haciendo tres programas de tv.

"En redes sociales estoy haciendo más de lo que me pagaban por tres programas de televisión que yo hacía".

La mediática aseguró que trabajar en redes es más tranquilo.

"No tenes un jefe que te exponga a situaciones que no te gustan, a polémicas, que tenés que estar aguantando, que de por ahí como ser humano te afecta, te hace daño, pero juegan contigo todo por el rating y vos tenés que aguantar"

Bresanovich aprovechó para contar su última experiencia en la tv, donde aseguró que no volvería a hacer los programas en los que estaba hasta hace poco, ni por más dinero, confesó.

"Creo que llega un momento que hay personas que le marea la televisión, la fama, y el ego se les va de mambo y ya se creen no sé, todo poderosos y te maltratan, te gritan, se creen intocables y puede ser que en el canal sean intocables pero hay una cuestión de ser humano, de códigos, de tratar a las personas que se les perdió y que fuera del aire le gritan a todo el mundo también" disparó la mediática.