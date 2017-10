Dady Brieva habló sobre los rumores que aseguraban que le estaban creciendo cuernitos

Dady Brieva respondió seriamente sobre los rumores de affaire entre su mujer, Mariela Anchipi, y el bailarín Mauro Caiazza.

"¿Qué pasa entre tu mujer y el bailarín?", le preguntaron a Dady, quien sin sobresaltos contestó: "Nada. A mí no me pasa nada. Yo pongo las manos en el fuego por mi mujer".

E inmediatamente agregó: "A ver... Si Adrián Suar dijera «Marcelo Tinelli se la come» y no tuviera pruebas podría pasar tranquilamente. Ahora para jugar en las grandes ligas, tenés que tener pruebas. Si no, gratis no te es. Hoy cualquiera puede decir cualquier cosa de cualquiera. Te dicen «jugá un poquito más fuerte, decí que De Brito se droga así vas a la temporada, algo así«». Hay que tener una buena espalda para decir algo así sin tener ninguna prueba", apuntó.

Luego aclaró que él tiene una excelente relación con Caizza y que incluso él se lo recomenó a su mujer como compañero. Además, dio su opinión sobre la infidelidad.

"La causal de divorcio no es la infidelidad, es la falta de amor. Lo digo convencido, no afectado como lo dicen algunas personas. Cuando se va el amor, se va el amor. La infidelidad es como un tumor. Hay un antes y después pero con amor se puede llegar a un buen final", reflexionó.