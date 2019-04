Dady Brieva contó que sueña con Cristina presidente

"Mi sueño es Cristina presidente y Massa gobernador. Hace seis meses que lo digo cuando era impensado", comentó el actor K.

"Massa representa mucho simbólicamente, pero se está quedando solo. Igual el voto castigo se lo van a sacar a los macristas, no se lo van a sacar a Cristina. El votante desahuciado con Macri va a votar a Lavagna", explicó Brieva.





Y sobre la relación con la gente en la calle ante su marcada postura política, reveló: "Muchos me saludan. Antes me miraban con desprecio y yo lo sentía. Ahora no me miran, siento el desprecio igual, pero no se animan a cruzarme la mirada".





"Los jefes de la campaña del Pro fueron los periodistas", lanzó.

estuvo nuevamente en el programa deo por, y afirmó que votará a la ex Presidente en las próximas elecciones.