Cubero mandó a Nicole a bajar un cambio

Nicole Neumann protagonizó la tapa de la revista Gente en la cual salió haciendo el gesto de "fuck you". Durante la entrevista, el tenor de los dichos de la modelo estuvo acorde con la seña de la portada y también aprovechó para cuestionar a su ex, Fabián Cubero, por exponer a sus hijas Indiana, Allegra y Sienna.

Cubero dialogó con "Pamela a la Tarde" y, por supuesto, disparó contra su ex cuando le preguntaron si pensaba que el "dedito" de la tapa de Gente era para él.

"Seguramente. Pero bueno, hay que tomarlo con tranquilidad. Somos muy distintos en ese aspecto. Yo jamás le faltaría el respeto a la madre de mis hijas, eso es algo muy personal. Después de haber estado muy cerca de nuestras hijas, que era lo más importante porque después de la separación fue un golpe duro para ellas -para todos en realidad- una vez finalizado ese duelo creo que estábamos en condiciones de abrirme de nuevo al amor, en mi caso", dijo.

"Por suerte encontré a Mica, una gran persona, una gran mujer y de a poco la relación se va afianzando, así que me pareció lo más correcto que mis hijas participaran de eso porque ya no tenía más sentido seguir escondiéndonos. Por eso fue todo muy pensado y creo que nos tomamos el tiempo adecuado para que mis hijas, principalmente, no sientan ese shock de ver al papá con una nueva pareja".

"¿Si Nicole busca demonizarme? Hay momento que sí, pero lo tomo como un proceso que tiene que superar ella. Yo estoy bien, tranquilo, fui muy cauteloso con todos los procesos. Creo que me tomé el tiempo considerable para estar solo, hacer mi duelo, llorar lo que había que llorar, sufrir lo que había sufrir pero al ver que tus hijas no la están pasando bien no es un buen momento tampoco".

Finalmente, dejó entrever que Nicole se siente celosa por su relación con Mica Vicionte. "Está teniendo reacciones distintas, sí. No, son reacciones para nada positivas y mucho menos con una tapa tan agresiva. Pero, como digo, es un proceso que va a tener que superar ella, en el que va a tener que bajar un cambio, estar más tranquila y tratar de rehacer su vida, como la pudo rehacer yo".





