Nicole Neumann habló de la relación con su exmarido Fabián Cubero y dio sus sensaciones sobre Mica Viciconte, la nueva novia del futbolista de Vélez.

"Yo siento que Cubero encontró mi punto vulnerable en mis hijas. Lo que me hace saltar es que expongan a mis nenas a cosas que no están buenas. Yo no lo hubiera hecho. La pasé pésimo con el chiste en el programa de Pampita, lloré bastante", afirmó Nicole en declaraciones al ciclo "Agarrate Catalina" por La Once Diez/Radio de la Ciudad.

Y lanzó: "Siento que algunos se cuelgan de mi imagen y de mi nombre. La gente se va colgando de lo que le garpa, le rinde en ese momento y va a dar que hablar. Me he vuelto una gran fuente de laburo para otras personas, así que bueno, bienvenido sea. Le di minutos de fama a varias personas".

Consultada por la posibilidad de ser jurado en el "Bailando", fue categórica: "Estoy súper cómoda en Telefe, tengo contrato ahí y estoy bárbaro. No se puede estar en Telefe y Canal 13 al mismo tiempo. Es un honor y una súper pantalla, pero acá me estoy armando una carrera y estoy buscando mi lugar".