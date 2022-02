Cuánto cuesta cenar en el lujoso restaurant al que Benjamín Vicuña invitó a su novia

Tomando los precios de referencia actualizado del delivery o take away, que comenzó a partir de la pandemia, una entrada compartida de langostinos o salmón, más un plato principal, una cerveza (550) o un trago (1.250), junto a un agua mineral, y un postre alcanza un promedio de siete mil pesos, pero a los precios de esta opción se le tiene que agregar un plus por la atención (cubiertos) y un aumento del costo de los platos.

Por ejemplo, un combinado de 25 piezas de sushi no vegetariano (hay opción vegetariana y libre de gluten) cuesta 6.900 pesos. Esto se puede compartir si se le agrega una entrada de salmón o langostinos a $ 900. Otro plato principal de lomo a la parrilla con puré al miso, salsa balsamica teriyaki, y aceite de trufa blanca cuesta 3.500 pesos (en situ siempre es más caro). El mismo precio tiene el pescado blanco marinado en soja con salsa de ajo crocante, almendras y ajíes peruanos, pero yendo a comer presencial cuesta $ 4.050.

Otra opción de sushi es el Ebi tempura, con Philadelphia y palta por fuera, bañado en salsa dulce. En la carta para delivery sale 2.850 y en el lugar $ 3.150. Para brindar, se le puede agregar un champagne Baron B extra brut a $ 3000, que puede ser compartido entre 4 personas.

Los postres, en parte, tienen un valor de $ 1.150 y no son para compartir. ¿Y el agua con gas? $ 500.

Según un ticket del 30 de enero de 2022, tres personas, sin tomar tragos, champagne, vino ni comer postre, consumieron un total de 21.200 pesos, es decir, 7.066 pesos cada uno. Solo con un 15 por ciento de propina, el costo se eleva a 8 mil.