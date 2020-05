Cruce esperado: Vero Lozano insiste para tener a Susana en su programa

Entre Susana Giménez y Verónica Lozano siempre hubo una tensa y distante relación por los recelos que genera que Jorge "Corcho" Rodríguez sea el ex de la diva y actual pareja de la conductora de las tardes de Telefe.

A pesar de ello, con el paso del tiempo se cicatrizaron algunas heridas. En varios eventos, Su y Vero se mostraron juntas en diferentes eventos.

Y desde hace dos años, la morocha quiere tener en "Cortá por Lozano" a la estrella máxima del canal, pero aún no lo consigue.

"Estoy gestionando eso. Le pedí a Jorge que me ayude en la gestión, y sí, me ayudó. Si le mandó flores amarillas, muy bien", había declarado Vero en 2018.

Y al ser consultada por PrimiciasYa.com sobre este tema, agregaba en ese entonces: "Hablé con Fede Levrino, productor de Su, y le dije media pila. Estamos en eso, seguimos hablando para que venga".

"Cuando Susana quiera venir al programa, es bienvenida. Yo tengo muchas ganas de que venga al diván. Susana va a estar en mi programa, eso seguro", aseguraba Lozano.

Pero el tiempo pasó y la nota con Susana hasta el momento no se dio. Hace unos días, en un live con este medio, se le volvió a preguntar a Verónica si le gustaría tener a la diva ya que dio algunas notas desde su casa ya sea vía telefónica o a través de un móvil en medio de la cuarentena por el coronavirus.

"Qué se yo... No sé. Yo la pedí y ofrecí todo. Pero hasta el momento no ha ocurrido y no sé por qué. Yo estoy muy open mind, a mí me encantaría. Es una figura, una estrella del canal y es súper importante entrevistarla. Yo feliz de la vida, si ella acepta yo encantada", indicó ahora Lozano en charla con PrimiciasYa.com