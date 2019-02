Cristian U.: "Apareció ella y me cambió todo"

Cristian Urrizaga se encuentra disfrutando de unas vacaciones románticas junto a su novia Sandra, con quien está en pareja hace tres meses.





PrimiciasYa.com se contactó con el ex "Gran Hermano 2011" quien detalló sobre este gran momento sentimental que atraviesa.





"Se llama Sandra, es modelo y diseñadora de moda. Hace tiempo me conozco con ella, casi dos años. Entre ideas y vueltas, que después de dejas de ver por un tiempo, siempre fue todo muy divertido con ella. Es increíble", explicó en exclusiva Cristian.





"Yo soy peleador pero ella siempre te saca una sonrisa, nunca me pasó de no tener en meses una discusión por pavadas. Ella trabaja mucho y es un diez. Hace tres meses que estamos en serio y estoy súper encaminado con ella, haciendo proyectos. No tengo más ganas de salir si no es con ella, no me divierto si no es con ella", agregó.





"Ya conocí a la familia y ella hace bastante conoce a la mía. Me da mucha más fuerza para todo, para trabajar y proyectar en mi familia. Me motiva muchísimo".





Y recordó: "Cuando entré a Gran Hermano lo hice en pareja y también con una persona muy buena. Después cuando salís se te empiezan a acercar los amigos del campeón. Te empiezan a hacer creer que vales más y después te das cuenta que eso es efímero y dura lo que dura la pantalla".





"Después de que me casé y separé empecé a descreer de todo y no quería estar más con nadie pero apareció ella y me cambió todos los muebles de lugar. Ahora volví a creer y a respetar. Me hace muy feliz y como modelo es increíble", cerró enamorado.