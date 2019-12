Cristian Castro habló de su pelea con Luismi y de sus amantes famosas

"¿Se ha peleado con una mujer con Luis Miguel, esto es verdad?", le preguntó Andy Kusnetzoff a Cristian Castro, uno de sus invitados de anoche del ciclo "Podemos Hablar" de Telefe.

"No somos amigos porque él no ha querido, realmente. Fuimos amigos en un momento muy lindo. Me decepcionó un poco su personalidad. Yo estaba saliendo con una chica, que se llama Daisy Fuentes, la verdad que me decepcionó porque vino a meterse. Eso nos distanció. A mí no me distanció, yo lo dejé meterse, porque lo quiero mucho", añadió Castro.

















En ese momento, Cristian estaba de novio con Daisy y Luis Miguel se metió entre ellos porque también le gustaba la actriz cubana-estadounidense.

















La empezó a enamorar y ella me lo decía. Sentí que era un hermano de él y que realmente le gustaba Daisy. Entonces le dije que lo mejor era que pruebe con este chico porque yo lo sentía como un hermano para mí. El que tendría que estar molesto era yo. Él se hace el ofendido cuando el que tenía la ropa dentro de la casa de Daisy era yo. Yo solamente quiero tener una amistad de vuelta con él, fue una coincidencia, que no lo tome tan a pecho y tengamos esa amistad. Él realmente se enamoró. Y él cree que fue algo a propósito. He ido a sus shows, me hacía pasar y ahora siento el cambio de energía, realmente me pone triste", finalizó.