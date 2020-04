¿Crisis con Cabré? El posteo de Laurita Fernández que alimentó las suspicacias

Nicolás Cabré y Laurita Fernández fueron protagonistas de todo tipo de rumores desde que comenzó su relación en 2018. Ahora, la última versión indica que la pareja está atravesando una crisis.

Tras irse de vacaciones con un amigo a Estados Unidos, Laurita comenzó su cuarentena obligatoria en su departamento de soltera. Sin embargo, luego de que se le rompiera un caño de agua, se fue a la casa que Nicolás tiene en un country.

La sorpresa llegó cuando la actriz decidió regresar a su hogar una vez que le arreglaron el desperfecto. Marina Calabró afirmó en "Confrontados" que la causa por la que la bailarina volvió a su departamento fue una fuerte crisis con Cabré: “Según la información que tenemos, la pareja está en crisis. Una crisis que habría empezado en el verano y después se calmaron las aguas”.

Y el panelista del ciclo, Pampito, brindó los detalles: “No queríamos tirar esta información hasta tenerla re contra chequeada. Todo arranca en los premios Estrella de Mar, donde hubo un encontronazo raro entre Cabré y Laurita cuando daban las notas. Ella de repente se fue y cruzaron miradas de una forma extraña”.

El periodista mostró que la exjurado del "Bailando" fue dando “indicios” al compartir en Instagram la letra de la canción de Como así de Lali Espósito, que dice: “Este no puede ser nuestro final, ¿cómo así que no duele? ¿cómo así que no quieres verme?”.

Luego, Pampito dio a conocer una información que le llegó de los vecinos de Cabré: “Ellos me dicen que Laurita se fue hace una semana del country de Cabré, mucho antes de las imágenes que mostró. Tuvieron una discusión muy fuerte y ella se volvió a su departamento”.