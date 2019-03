Cris Morena sobre relación con Florencia Bertotti

La pelea entre Cris Morena y la actriz Florencia Bertotti llegó a su fin. Hace unos días, la productora realizó una publicación en Instagram para saludar a Flor por sus cumpleaños número 36 y sorprendió a todos.





El conflicto entre ellas se había iniciado en 2010, cuando la productora y descubridora de talentos le inició un juicio por plagio a la actriz, que finalmente terminó ganando. Para Cris, la serie "Niní" era una copia de "Floricienta", y la Justicia le dio la razón.





​En aquel momento, Cris expresó: "Tuvimos un problema tonto en realidad, la gente a veces se equivoca y ella se equivocó, no se puede hacer copia de algo que acabás de terminar, la verdad. Eso no nos hizo bien a ninguno, a mí no me modificó demasiado las cosas, pero a ella no le hizo bien".





Sin embargo, el viernes 15 de marzo, la productora subió un video a su cuenta oficial con imágenes de la serie que protagonizó Bertotti, y escribió "Feliz cumpleaños Flor @florbertottiok, el milagro de la vida hoy te da la bienvenida con un abrazo gigante, rodeada de familia, amor, sueños !!! Que sea así por siempre y más!! Lo mejor para vos!".





Y este sábado, Cris habló de su relación con Flor Bertotti en una nota que dio al programa "Todos Juntos", que se emite por CNN Radio y que conduce Guido Záffora: "¿Por qué la gente piensa que yo estaba peleada con Florencia? Nosotras tuvimos un problema muy serio que se resolvió en la Justicia. Pero la vida sigue y me sigo hablando con ella".





Por otro lado, contó que el sábado que viene, China Suárez, Agustina Cherri y Peter Lanzani la acompañaran a inaugurar la primera Residencia Vive Ro para que los chicos hagan estudios terciarios en Corrientes, cerca de Chaco.