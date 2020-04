¡Creció la nena! La hija de Amalia Granata y el Ogro Fabbiani cumplió 12 años

La diputada provincial y periodista Amalia Granata compartió una serie de fotos hermosas de su hija Uma que hoy cumple 12 años de vida.

La niña es fruto de la relación con Cristian Fabbiani y fue gestada cuando ambos vivían en el exterior por cuestiones laborales deportivas.

La historia de amor no prosperó y Amalia regresó a la Argentina con su pequeña hija.

El tiempo fue pasando y Granata logró superarse a tal punto que hoy día forma parte del poder legislativo de la provincia de Santa Fe de donde es oriunda.

Feliz con el crecimiento de su hija, Amalia le escribió en Instagram: "Hace muchos años una señora en rumano me dijo que estabas en mi vientre.Y fue ahí cuando decidiste que mi vida sea plena, me diste luz y paz, me trajiste fuerza para enfrentar las adversidades que te pone la vida sin importar lo que el mundo diga solo vos y yo siempre vos y yo unidas por un amor que no tiene explicación porque es natural, sano y noble como sos vos. Que te amo mucho es una obviedad y que te deseo solo cosas lindas también pero no quiero dejar nunca de decírtelo TE AMO ❤️ felices 12 años Uma❤️".

Desde que era una bebé hasta una foto actual del último verano, Granata infla pecho en la crianza de su hija que hoy celebra un año más de vida.