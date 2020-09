Coti Sorokin enfrentó los rumores y habló de su relación con Juana Viale

El músico rosarino Coti Sorokin se refirió a los rumores que lo vinculan en una relación amorosa con Juana Viale, nieta de Mirtha Legrand.

Todo surgió con la información que dio a conocer el programa Intrusos, conducido por Jorge Rial este jueves como un chimento enigmático.

Luego de que el supuesto romance se viralizara, Coti acudió a sus redes sociales para referirse al rumor instalado por Débora D’Amato, quien señaló que Juana Viale (38) estaba comenzando una relación inesperada con Sorokin (47). Según el rumor, el primer acercamiento entre el cantante y la nieta de la diva de los almuerzos comenzó con una participación vía Skype en el ciclo que ahora conduce Juanita.

En caso de ser cierto el romance develado por la periodista, implicaría que Juana terminó su relación con Agustín Goldenhorn, quien según D’Amato está “perdidamente enamorado” de Juana. Sin embargo, la información parece incierta, ya que Coti negó estar involucrado sentimentalmente con alguien.

El autor de Nada fue un error fue tajante respecto del tema en su cuenta de Twitter. “Mi vida son mis hijos y la música. No me jodan“, escribió este sábado. Por su parte, la hija de Marcela Tinayre directamente no ha hecho ningún tipo de declaración sobre la versión de un nuevo amor en su vida.