Coppola se metió en la polémica por los 14 hechos que autorizó Maradona en su serie

El ex mánager habló de la producción que prepara Amazon sobre la vida del "Diez" y aseguró que no se asemeja para nada a la realidad que él vivió junto al ex futbolista

Su palabra es más que autorizada. Guillermo Coppola era, ni más ni menos, la persona que estaba junto a Diego Maradona ese 4 de enero del año 2000, cuando ocurrió el episodio de la Clínica Cantegril de Punta del Este en la que casi pierde la vida. Y, según lo que trascendió, Sueño Bendito, la serie sobre la vida del ex jugador que prepara Amazon, comienza con esa escena. Más precisamente, con un diálogo entre el ex mánager y quien por entonces era la esposa del Diez, Claudia Villafañe. Así que resulta muy llamativo que su testimonio no haya sido tenido en cuenta a la hora de elaborar el guión.

“Ponen lo que dicen aquellos que contaron una idiotez en vez de poner la realidad”, aseguró Coppola en diálogo con Nos vemos a la tarde, por C5N. Y se metió de lleno en el escándalo por los 14 puntos que Maradona autorizó que se muestren en su biopic y que, definitivamente, dejan muy mal parada a la madre de sus hijas, Dalma y Gianinna.

“Es una ficción y uno lo tiene que tomar así. Se vio un escrito muy duro, donde Diego le pone la firma a puntos que en su mayoría hablan de las diferencias que hay entre su ex y él, producto de la separación de los bienes y esas cosas. Pero el más duro, para mí, es el que habla del papá de Claudia”, señaló Guillermo, en relación al ítem que indica que Coco Villafañe habría sido quién inició al ex jugador en el mundo de las drogas.

Coppola contó que fue el mismo Diego quién contó que entre los años ’83 y ’84, mientras jugaba en el Barcelona, había empezado a consumir de la mano de unos argentinos que había conocido en España. “Es lo que dijo él en su libro y en varias entrevistas. Por eso digo que esto es ficción. Y, por ahí, los directores o los guionistas le pusieron estos puntos para hacerlo más atractivo”, explicó.

Guillermo, que compartió 16 años al lado de Maradona, dijo que lo más probable era que él ni siquiera hubiera verificado todo lo que firmó. “Si vos me decís: ‘¿Diego vio toda la película?' Conociéndolo, no. ‘¿Leyó todo el libro?‘ Yo pienso que no. Creo que cuando se vean las imágenes, tal vez termine en conflicto con Amazon”, aseguró.

Por otra parte, Coppola dejó en claro que el adelanto sobre el episodio de Punta del Este, en el que él participa: “No se acerca para nada a la realidad. Muestran que saltaba los charcos para no manchar una pantufla, cuando yo encontré a Diego prácticamente en coma. Si me hubieran consultado, lo hubiese hecho mucho más dramático y atractivo el guión. No sé a quién consultaron”.

¿Si Villafañe es como se la describe en ese libro? “Yo no me quiero poner ni en defensor de ella ni de Diego. Tengo una excelente relación con Claudia y con las nenas. Y hoy con Diego hemos retomado un contacto más fluido. Pero hay cosas que no comparto. Yo conocí a una Claudia preocupada por la educación y el crecimiento de sus hijas. Y por proteger esos bienes que también están en litigio: las camisetas, los trofeos... Porque si bien Diego fue el que jugó y transpiró, Claudia los conservó. Nosotros, y ahí me incluyo, por ahí los terminábamos regalando como hicimos con tantas cosas. Por eso digo: ¿Claudia es esa mujer? No, para mí es otra mujer. ¿Sabés lo que separo? La ficción de la realidad”, aseguró Coppola.

Por otra parte, el ex mánager aseguró que la serie lo muestra como “un villano”, cuando el mismo Maradona en una entrevista con Martín Liberman y Fernando Pacini había asegurado: “Guillermo me salvó la vida”. Y aclaró: “Yo no le salvé ninguna vida, la vida se la salvaron los médicos que lo atendieron. Yo lo que hice es acelerar el trámite del traslado”.

Finalmente, Coppola se refirió al supuesto “entorno” de Maradona, del que en algún momento formó parte, y su verdadera influencia sobre el Diez. “Yo fui todo lo que te puedas imaginar para Diego: el gran amor de su vida, el padre, el mánager, el que lo salvó... Y un día fui el hombre que le robó la plata de las hijas”, comenzó diciendo. Y luego explicó: “Le podés decir que no. Lo tenés que charlar, tenés que encontrar el momento... Pero el que decide siempre es él”.

