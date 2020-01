Conocé los detalles del pacto económico que sellaron Salazar y Redrado

En diciembre de 2014 y tras varias versiones, Luciana Salazar confirmaba la existencia de un contrato con Martín Redrado cuando ella era panelista de "Animales Sueltos". Y si bien no pudo dar detalles sobre el contenido del documento, la rubia dejó en claro que fue un pedido de su ex.









"Es un documento que hicimos con Martín y yo no me llevé una copia porque estaba todo bien. Él no quiso abogados de por medio y quiero dejar en claro que me lo pidió él y se hizo en una escribanía de un escribano suyo. No es una separación de bienes, no tiene nada que ver con eso. No puedo hablar (si hay dinero de por medio) porque es confidencial", había contado Luli en esa oportunidad.









Y ahora, Celina Rucci mostró en "Incorrectas" (América TV) algunos documentos judiciales que despejarían las dudas sobre el contenido que firmó la expareja: "El acuerdo es netamente económico. A lo largo de los años se fue actualizando. Implica a Redrado y a los hijos de Redrado", señaló la panelista del ciclo de Moria Casán.









Además, contaron que el economista le daría mensualmente la cifra de 10 mil dólares a Luciana y que también estaría a cargo del alquiler de su casa de Nordelta, cuyo monto sería de 3.500 dólares.









Como si fuera poco, aseguraron que Redrado también tendría la responsabilidad de pagar la obra social y la educación primaria y secundaria en un colegio privado de Matilda, la hija de 2 años de Salazar, hasta que la menor cumpla la mayoría de edad. "En caso de que él muera, los hijos de él se tendrían que hacer cargo de este pacto", finalizaron.