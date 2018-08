Conocé a los artistas que se iniciaron en el cine XXX

actores famoso porno (2).jpg



Sin embargo, antes de ser la contraparte femenina de Carrey Cameron fue la protagonista de She' s no angel (Ella no es un ángel), un film pornográfico norteamericano de 1992 dirigido por John Rutter.







Lejos de aceptarlo como parte de su carrera, la actriz quiso borrar el recuerdo de su pasado, a tal punto que una vez que ya era conocida demandó a los productores del film XXX, al tiempo que exigió retirar todas las copias, videos y fotografías relacionados al mismo.



Sylvester Stallone



Eternizado para siempre en los roles de Rocky Balboa y John Rambo, el actor, director, guionista y productor de cine también supo brillar en films como Cobra, Over the top y Tango y Cash, entre otros tantos.

actores famoso porno (3).jpg



Sin embargo, al igual que tantas otras figuras de Hollywood, Stallone tuvo sus comienzos de la mano del porno, más precisamente con el film The Party at Kitty and Stud's -más conocido por El semental italiano, apodo que luego tomó para su emblemático papel de boxeador- que protagonizó a comienzos de los '70.





Años más tarde, el propio Stallone confesó durante una entrevista con la revista Playboy que fue la necesidad económica la que lo llevó a tomar la decisión en aquél momento, ya que por entonces sólo contaba con veinte dólares en su cuenta bancaria.



Arnold Schwarzenegger



Otro ícono de las películas de acción, el ex gobernador de California también supo estar ligado de alguna manera al porno.

actores famoso porno (4).jpg



Es que si bien no participó de ninguna película de este tipo, el mundialmente reconocido por su papel en Terminator realizó un reportaje fotográfico desnudo para una publicación.





Años después, y gracias a la posterior fama de Arnold, las fotos pasaron a valer una fortuna, ya que según se supo un portal de Internet había buscado adquirirlas por un valor de 150 mil dólares.



Jackie Chan



Su nombre está ligado al cine de artes marciales de la mano de films como Corazón de dragón, Police Story, La armadura de Dios, City Hunter y El poder del talismán, entre otros tantos.

actores famoso porno (5).jpg



Sin embargo, hasta el emblemático actor, guionista, director y productor chino tuvo un breve paso por el cine erótico en el film All ih the family, de 1975, la única película de Chan en la que no se ve ninguna escena de pelea o acción.



Sin embargo, Chan es otro de los grandes de Hollywood que reniega de su paso por la industria del porno, ya que si bien están los registros del film nunca aceptó abiertamente haber sido parte del mismo.



Traci Lords



Acaso uno de los casos más representantivos sea el de la actriz estadounidense, quien construyó una carrera en el cine XXX antes de llegar a protagonizar películas como Cry Baby, junto a Johnny Deep; Virtuosity, junto a Denzel Washington y Russell Crowe o Blade, con Wesley Snipes.



Vale destacar que el caso de Traci fue aún más resonante porque protagonizó decenas de films siendo menor de edad -presentando certificados falsos a los productores-, lo que derivó en una investigación que concluyó con muchos productores tras las rejas y con casi todos sus films siendo retirados del mercado.



Jenna Jameson



Si hay otro caso emblemático de estrellas del porno que dejaron el cine triple XXX para triunfar en otros rubros es el de Jenna.



Conocida popularmente como La Reina del porno, supo ser la fantasía de millones de hombres alrededor del mundo antes de incursionar en el cine tradicional en el año 1997, cuando participó del filme Partes Privadas, basado en la vida del polémico Howard Stern.



Hoy, ya alejada del séptimo arte, la actriz se dedica a distintos proyectos empresariales y como escritora.



Matt LeBlanc



En 1994 su vida se transformó para siempre con su personaje de Joey Tribbiani en la recordada e inolvidable serie Friends.





Sin embargo, antes de que le llegara la popularidad, el actor también supo pasar por el género del porno de la mano de su participación en la serie Red Shoe Diaries.



Dany Verissimo



Tenía apenas 18 años cuando comenzó a aparecer en películas pornográficas bajo el nombre artístico de Ally Mc Tyana.



Sin embargo, luego de un par de años en la industria del porno francés, obtuvo su primer papel cinematográfico no erótico como extra en So Long Mister Monroe, luego del cual se sumaron Brigade des mineurs, Distrito 13, Gradiva, Shot List y la serie televisiva Maison Close, entre otros.



Sasha Grey



Luego de protagonizar un buen número de películas para adultos, la actriz decidió abandonar el género en 2011, cuando formó parte de la serie Entourage y del film Smash Cut.





Sin embargo, su gran momento llegó cuando obtuvo el papel protagónico de la película The Girlfriend Experience.



Sibel Kekilli



En su caso se da una situación curiosa, ya que antes de ser reconocida por Shae, su rol de prostituta en Game of Thrones –donde por exigencias del guión aparece en ropa interior y en escenas de sexo-, la actriz fue protagonista de varias películas pornográficas al comienzo de la década.





David Duchovny



Se hizo reconocido por perseguir extraterrestres en Los Expedientes Secretos X. Sin embargo, antes de ello el actor tuvo un rol protagónico en la serie erótica Red Shoes Diaries, sobre la cual luego realizó un film de alto contenido erótico.





Además, el artista confesó años después su adicción al sexo, la que, sumada a una crisis personal y a una serie de infidelidades, terminó por minar su matrimonio con la actriz Téa Leoni.



James Franco



En busca de ganar fama a cualquier costo, el actor distribuyó un video casero que grabó junto a su novia de entonces, sin imaginar que por esos días se convertiría en uno de los artistas más renombrados de Hollywood.



Pese a su dilatada y exitosa carrera, cuando ya estaba consolidado dirigió Interior, Leather Bar, un falso documental sobre las escenas nunca vistas de la película Cruising (1980), un film de tinte sadomasoquista y gay.





