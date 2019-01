Conocé a la jujeña que conquistó a Chano: "Estoy contenta, me llegó el amor"

Después del anuncio de Chano Charpentier que estaba de novio con una jujeña, la incógnita por conocer quién es se develó. En "La Mañana del Cuatro" (Canal 4 de Jujuy), la modelo Elena Roca reveló que está saliendo con el músico. "Sí, soy la novia de Chano. Estoy resorprendida porque no me esperaba que lo diga", dijo.





"Estoy contenta, me llegó el amor", señaló y aclaró que se conocieron por amigos en común y él le pidió que esté en el videoclip del tema "Carnavalintro", pero que no pudo estar por otros compromisos laborales. "Yo estaba trabajando con periodista en Buenos Aires y me reencontré con él, le hice una nota y empezamos a salir", afirmó.

Roca fue elegida Reina de los Estudiantes en el 2007, para luego comenzar a trabajar como modelo y periodista, su vocación. "Estuvo seis meses de novia con un polista y corté. Él se enteró, me escribió y empezó todo", aclaró la joven jujeña y subrayó que a Chano siempre le gustó Jujuy. "Cada vez que puede, viene y más seguido que yo".





Calificó al músico como "divino y sensible y un excelente músico, una gran persona y lo quiero un montón. Me hace muy bien estar con él, y a él lo mismo conmigo. Soy una persona sana y él me agradeció eso y que lo ayude en su lucha contra las drogas".





"como él blanqueó la relación, no me dejó otra que decirlo", y afirmó que nunca usó la relación mediáticamente para tener "fama o exposición. Siempre hice mi vida normal". Elena dijo que es una mujer de perfil bajo, pero

"Mi familia no lo conoce", aclaró y señaló que su sueño es verlo triunfar en la música en todo el mundo y "acompañarlo en el proceso. Le dije que se aleje de la gente tóxica y ahora se está rodeando de gente sana, que lo quiere ayudar a estar bien".





Fuente: Todo Jujuy