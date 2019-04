Conocé el salón donde se casarán Jorge Rial y Romina Pereiro

Hay mucho hermetismo alrededor de la ceremonia y la fiesta y sólo se supo que las hijas que ambos tienen con anteriores matrimonios serán las encargas de dar las grandes sorpresas de la noche.

Según pudo averiguar Primiciasya.com, la ceremonia comenzará a las 17 y se llevará a cabo en El Abierto, un salón ubicado en la zona de Villa Urquiza.

Cabe destacar que los invitados no podrán ingresar con celulares y que se verán pocas imágenes ya que es una fiesta muy privada e íntima.

"Creo que no hubiera soportado una fiesta de 300 personas, me pongo nerviosa, me agarran ataques de pánico y esas cosas. Para mí es un casamiento importante porque es el mío pero no me pongo a pensar tanto. Obviamente que sé que Jorge genera mucho, que la gente lo conoce a él desde hace un montón, pero trato de no pensar tanto en detalle porque salego corriendo", contó ayer Romina en charla con el ciclo "Pamela a la tarde".