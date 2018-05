Conocé al actor que hará de Rodrigo en su nueva película

Rodrigo Romero será el protagonista de la película que repasará la vida de Rodrigo.

El cuartetero cordobés hace 18 años, allá por el 2000.





La película Dirigida por Lorena Muñóz, en la que además participarán Florencia Peña y Jimena Barón está a punto de arrancar, aunque aún se desconocía la identidad del actor principal que encarnaría a Rodrigo.





El viernes pasado, Telefe Noticias reveló la incógnita y dio a conocer a Rodrigo Romero quien además, es muy fanático de El Potro Cordobés.

"La verdad es que es muy loco lo que me está pasando. Es de no creer pero estoy muy feliz de que me haya tocado. Lo soñé, me tocó, y estoy muy contento de que así sea", contó el joven.

"Rodrigo ocupa una parte muy importante de mi vida porque mi vieja es loca del Ro y me transmitió eso desde muy chiquito. A los 11 años me llevó a verlo. Yo soy de Río Cuarto y él había ido a hacer un show, lo conocí y me explotó la cabeza. En el secundario empecé a convivir con que me dijeran 'qué parecido que sos'. En mis redes sociales tengo todas las páginas de Rodrigo, lo consumo diariamente y se lo transmito a mis hijos. Entonces vi la convocatoria en Facebook y lo pensé 2 minutos", aseguró.

