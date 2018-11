Connie Ansaldi se fue de "Cortá por Lozano" y la conductora la despidió en las redes

Connie Ansaldi se fue el jueves de "Cortá por Lozano", Telefe, tras dos años en el programa. Esto estaba acordado desde hace unas semanas.





La propia Ansaldi había anunciado su decisión de dejar el ciclo para dedicarse a proyectos personales.





"Sí, me voy de Cortá por Lozano y ya me fui de Morfi. Me voy para hacer otras cosas mías. Charlas, viajes, consultorías, etc... que los por los tiempos de la tele no estaba pudiendo hacer. El 30 de este mes es mi último programa en Cortá...", explicó Connie en su momento a PrimiciasYa.com.





Lo cierto es que desde Instagram, Verónica Lozano, conductora del programa, despidió a su querida compañera con un sentido mensaje.





"Ya te extrañamos Coca! Pasamos dos años hermosos a tu lado, con tu huella digital, tus intervenciones hollywoodenses, tus pasos... Sobre todo buena compañera, talentosa e inteligente! Volvé cuando quieras", expresó Vero, reflejando la buena onda que tenía con Connie.