Connie Ansaldi bromeó desnuda frente al espejo: "Soy la cobra que se come todos los grisines, bebé"

Una vez más Connie Ansaldi se animó a publicar una foto casi desnuda en sus redes. La panelista, que milita la aceptación del cuerpo tal y como es, se animó a sacarse una foto tras darse una ducha: en topless y tanga. Además, aprovechó para sumarse al hit del momento de Jimena Barón, y junto a la imagen escribió: "Soy la cobra que se come todos los grisines, bebé".





La versión propia del tema y su foto causaron sensación en sus seguidores de Instagram que la llenaron de likes. Incluso, la que también se hizo eco fue la mismísima Jimena Barón que, fiel a su estilo, no tardó en responderle: "Alta cobra".





Hace algunas semana atrás, Connie publicó otra foto en ropa interior en la que reflexionó: "A veces pienso que no le saque el suficiente provecho a mi culo. Siempre estuve tan ocupada en trabajar mi cerebro y corazón que la verdad: le di muy poca bola. Hoy puedo decir que disfruto mi cuerpo tal como es y no necesito ni mostrarlo exageradamente para que me noten ni tampoco ocultarlo para que vean que soy inteligente. Hagan lo que tengan ganas: todo lo demás , es una trampa".