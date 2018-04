Conmoción en el mundo de la música: murió el DJ sueco Avicii a los 28 años

Embed

"Con una profunda pena anunciamos la pérdida de Tim Bergling, también conocido como Avicii", escribió Baron. "Lo encontraron muerto en Mascat, Omán, el viernes 20 de abril. La familia está devastada y pedimos a todos que respeten su necesidad de privacidad en este momento difícil. No se darán más declaraciones".





Según la revista Variety, durante varios años había sufrido problemas médicos, como una pancreatitis aguda, originados, en parte, por un consumo excesivo de alcohol. En 2014 le extrajeron la vesícula biliar y el apéndice.





En marzo de 2016, citando razones de salud, Avicii había anunciado que se retiraba de los escenarios. Desde su cuenta de Facebook oficial, el DJ sueco había explicado -después de una larga lista de agradecimientos a todas las personas que trabajaron con él- que nunca iba a dejar de hacer música.





"Decidí que la gira del 2016 va a ser la última que haga, así como mis últimas presentaciones en vivo... ¡Hagamos que la rompan!", comenzó con su comunicado. Y siguió: "Mi camino estuvo lleno de éxitos pero también hubo golpes. Me convertí en adulto al mismo tiempo que crecía como artista, llegué a conocerme mejor para darme cuenta de que hay muchas cosas que quiero hacer en mi vida. Tengo grandes intereses en distintas áreas pero muy poco tiempo para explorarlas".





En las redes sociales miles de usuarios despiden con mensajes de amor y respeto a un DJ que desde muy joven marcó el pulso de la electrónica comercial.





Y uno de los primeros colegas que se refirió a la muerte del joven DJ fue Calvin Harris. "Noticias devastadoras sobre Avicii, un alma hermosa, apasionada y extremadamente talentosa con mucho más que hacer. Mi corazón está con su familia. Dios te bendiga Tim", escribió el DJ y productor escocés desde su cuenta oficial de Twitter.





En simultáneo, el músico estadounidense Charlie Puth, de 26 años, también volcó en las redes su desconcierto. "Me gustaría tomar un momento para rendir homenaje al hombre que realmente me abrió los ojos sobre cómo podrían sonar mis producciones algún día. Avicii fue un genio y un innovador de la música, y no puedo creer que ya no esté con nosotros. QEPD hacia lo mejor", escribió.





Avicii se dio a conocer en 2011 con el tema Levels. Afianzó su fama desde 2013 con sus dos discos de estudio, True y Stories, con los que escaló hasta las primeras posiciones de las listas de ventas en países como Suecia, Estados Unidos, Reino Unido y Alemania.





En 2013 el DJ había pasado por el Festival Ultra Buenos Aires, junto a otros colegas como Dash Berlin, Hardwell, Martin Solveig, Festa Bros y Rio Gear.





(Fuente: Clarín e Infobae)