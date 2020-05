Confirmado: Laurita Fernández y Nicolás Cabré están separados

En la tarde del martes, Ángel de Brito confirmó la noticia que ya se venía rumoreando desde hace tiempo: según él, Laurita Fernández y Nicolás Cabré no están más juntos.

La información llegó luego de que Yanina Latorre dijera al aire que ella encontró un mail de él dedicado a su ex Josefina Silveyra.

"Él se ve que en la cuarentena se puso reflexivo y le escribió un mail. No le pidió volver. Le decía que estaba arrepentido por lo que había hecho, le pidió perdón, que en ese momento fue una pendejada, que se manejó mal, que la quería y la extrañaba. En el buen sentido, no le dijo que viniera. Laurita agarró el mail y lo llamó al plomero para que le arreglara el caño que se volvía a la casa", explicó la panelista en "LAM".

Cuando llegó de Nueva York, Laurita fue a su casa unos días a pasar la cuarentena. Como se le rompió el agua pidió un permiso especial y pudo ir a hacer el confinamiento con Cabré... aunque no por mucho tiempo.

Según dijeron en el programa, el descubrimiento de ese mail hizo que ella acelerara las cosas y llamara al plomero para que arreglase el caño y poder así volver a su casa.

Recordemos que hace unos días, por ejemplo, Laurita compartió un mensaje a modo de indirecta que vaticinaba lo que iba a venir: “Este no puede ser nuestro final, ¿cómo así que no duele? ¿cómo así que no quieres verme?”. La frase forma parte de una canción de Lali y ella justo eligió ese momento del tema para mostrárselo a sus seguidores.