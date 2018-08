Confesó el ex de Sol Pérez: "prefiero a Pampita, a la otra tachala"

"Lo mandé al congelador. Tengo que cambiar de rubro porque no me está yendo bien con los deportistas", dijo Sol. Pocos días después, reveló el motivo: "Habló de más, contó cosas que no tenía que contar en el vestuario del club. ¡Eso me molestó muchísimo!", amplió la diosa en la revista Pronto.





Más alejado del bullicio mediático, Lisandro brindó una divertida (y a la vez picante) entrevista al programa Líbero, de TyC Sports, y sorprendió con una de sus respuestas en la ya clásica sección "Versus".





"¿Sol Pérez o Pampita?", le preguntaron. Y el defensor de Boca, que acaba de ser bicampeón con el club la Ribera, contestó risueño: "Pampita". "¿Te gustan más las morochas?", retrucó el periodista. Y el futbolista comentó: "Creo que Pampita porque... No, no voy a hablar. Cortá, paso. ¡Esa tachala!", expresó Lisandro con picardía, tratando de gambetear una posible polémica. ¡Pero ya era demasiado tarde!





Luego, dejó asomar un poquito más de su intimidad, en las últimas preguntas del segmento. "¿Mañanero o de noche?", le consultaron. Y él acotó: "Lo que pinte". "¿Mi posición preferida en la cama? La que le guste a la otra persona", concluyó con galantería.





