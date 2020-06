Confesiones de Jujuy Jiménez: reveló en qué lugares públicos tuvo sexo

Sofía "Jujuy" Jiménez habló cómo nunca de sus gustos en la intimidad a dos meses de separarse del tenista Juan Martín del Potro.

La modelo respondió a las consultas que le hicieron sus seguidores de Instagram y no tuvo filtros.

"Nos pusimos quenchi. Esto siempre, en cualquier momento, antes, después, siempre hace bien. Ahora, en cuarentena, bueno...", comenzó.

"No me pregunten estas cosas! O sea, separada, cuarentena. No, da", agregó entre risas.

Y remarcó qué le seduce de un hombre: "En realidad, diría que el humor mata absolutamente todo".

Y admitió en qué lugares públicos tuvo sexo: "He cumplido varias de mis fantasías, no sé si tengo ahora una nueva. En un ascensor, en la playa fue increíble y en un balcón, de noche, al aire libre".