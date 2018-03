Con una foto Cubero le respondió a Nicole Neumann

El futbolista posteó una imagen con sus nenas, luego de que su ex mujer le reprochara que una de ellas durmiera con Viciconte.

De un modo indirecto, Fabián Cubero le respondió a Nicole Neumann, luego de que revelara su molestia porque Micaela Viciconte había dormido con Allegra, su hija del medio.





El miércoles a la noche, luego de que la modelo y su novia hablaran en televisión, el futbolista publicó en Instagram una foto durmiendo en la misma cama con sus tres hijas y un detalle no menor: le agregó tres corazoncitos rojos y uno verde, color que corresponde al equipo de Viciconte en Combate.





"(Me enojé) por esto de dormir con gente que no conocen, que no hay una confianza necesaria ni suficiente al día de hoy. Me parece que hay cosas como dormir, bañarse, ciertas cosas para los chicos que son con mamá, papá, una tía o una abuela. Punto", había dicho Nicole. Viciconte le contestó que la que le había pedido dormir con ella había sido Allegra.