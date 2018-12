Con tan sólo un año, Mirko ya tiene un Martín Fierro de Oro

Mirko Wiebe, el hijo de Marley, se consagró como el ganador del premio de oro en la entrega de los Martín Fierro Digital 2018, que se realizó este lunes en el Palacio Alsina. Con sólo un año, ya se convirtió en un récord al recibir dos estatuillas: por la categoría Rey de Redes y con el galardón de oro.





"Yo nunca gané uno, así que mi hijo me superó. Nos encontramos con (Barack) Obama y lo presentaron como el bebé más famoso del mundo, me llamó Diego Maradona, que lo quería conocer, estuvo en la casa de Gobierno con Mauricio Macri, fuimos a verlo a Lionel Messi a España... Pasaron tantas cosas con Mirko, que no lo puedo creer. Llegamos a Grecia y su cara estaba en los diarios. En China nos paraban para sacarle fotos. Es el amor de mi vida. Ojalá tanta exposición ayude a otras personas que también quieren ser padres en la Argentina", expresó Marley al recibir la distinción.

La ceremonia reconoció a las mejores producciones de medios online y de figuras en las redes sociales durante este año y contó con la conducción de Nicolás Occhiato y Sol Pérez.

Por su parte, Mirko ya ostenta además un título internacional: fue destacado como "el bebé más viajado del mundo", hazaña será incluida en los récords Guinness, ya que conoció el avión a los 45 días de vida, cuando regresó a la Argentina desde los Estados Unidos, donde nació. Desde entonces, acompañó a Marley en cada parada del programa Por el mundo. "Estuvimos en Estados Unidos, Canadá, Japón, China, Hong Kong, Singapur, Dubai, Alemania, Grecia, Rusia, España, Italia, Francia, Bélgica", había relatado el conductor.





LISTA DE GANADORES:





Martín Fierro de Oro:

Mirko – GANADOR





Mejor fanpage

El Viejo Garca

Quechuchomanucho

Eameo

Gabriel Lucero – GANADOR





Twitero más influyente

Pedro Alfonso

Paula Chaves

Nati Jota – GANADORA

El Chino Leunis





Mejor Youtuber

El Demente

Pedrito VM

Te lo resumo – GANADOR





El más interactivo en Instagram

Chapu Martínez

Lucas Spadafora

Rodriguez – Galati

Julieta Nair Calvo – GANADOR





Mejor Contenido Gamer

Coscu

Jugando con Natalia

Frankkaster – GANADOR





Mejor Contenido Temático

Jamones del Medio FWTV – GANADOR

Entrevistas -Infoshow (Teleshow)

Cucinare

CMTV

Prefacio TV





Estrella digital

Sol Pérez – GANADORA

Cande Molfese

Flor Vigna





Rey de redes

Kevsho

José Maria Listorti

Mirko (hijo de Marley) – GANADOR





Mejor ficción digital del año

Edha

Prohibido Silbar

Gorda – GANADOR





Mejor portal de noticias de espectáculos

Primicias Ya

Teleshow – GANADOR

Ciudad.com

Rating Cero

Diarioshow





Medio digital de interés general

Metro951.com

Navarro Noticias

A24

CM El Canal de la música – GANADOR





Mejor plataforma digital de TV digital

Telefe

EltreceTV – GANADOR

FWTV





Aplicación destacada del año

Mi Telefe

TN

Juga 24 – GANADOR





Campaña Publicitaria On Line

Padre – JEEP

Tarjetas Personales – Holcin – Alta Mezcla

Conquistadores de Gustitos II – Tarjeta Cencosud – GANADOR





Mejor Plataforma de Servicios On Line

Edenor Digital – Edenor

Vivamos Vicente Lopéz – GANADOR

Trámites Integrados – Ambiente de la Provincia de Buenos Aires





Contenido Humorístico

Sofía Morandi

Mariano Bondar

Radagast – GANADOR

Dani La Chepi





Artista Musical

Duki

Tini Stoessel – GANADORA

Paulo Londra

Ecko





Mejor Producción Musical

MYA

Lio Ferro – GANADOR

Cazzu





Programa Radial Nativo Digital

Dominio Digital – Radio Tren Topic

Superconectados – Conexión Abierta – GANADOR

Código de Barras – Radio Zónica

El Perforador – Los 80 online

Salimos Jugando – Radio y Punto





Radio Nativa Digital

Conexión Abierta

Radio Zónica

Radio Led

FutuRock – GANADOR





Mejor Conducción de Radio Nativa Digital

Pichot Malena / Furia Bebe / FutuRock

Alfredo Monserrat / Mano a Mano con Monserrat / Radio Zónica

Horacio Pagani / Pagani, Fútbol, Tango / Conexión Abierta – GANADOR

Julián Perez Regio/ Coca Cola For Me





Mejor de los más visto

Lyna

Rodsquare

Los Displicentes

La Granja de Zenón – GANADOR





Premio a la Visión Digital

Dross Rotzank

Marcelo Simonian – GANADOR

Roberto Pumar





Mejor Artista Infantil

Valentín (Mundo Zeta)

Isa (Dani La Chepi) – GANADOR

Juana (Quechuchomanucho)

Marty Dominguez





El más votado redes

Cómo salir del closet

Señales de Humor

Giselle Pons

Esteban Godoy

Momento Freak – GANADOR