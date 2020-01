Con qué panelista tuvo una cita Roberto García Moritán antes de casarse con Pampita

Ante la negativa de Martino, las "Angelitas" intentaron persuadirla para que hable e insistieron en que "todos tienen un pasado". "Te mandó unas flores", acotó el periodista Juan Abraham, que estaba como invitado al programa. Finalmente, ella dio el brazo a torcer y recordó las citas que tuvo con el actual marido de Carolina Ardohain.





"Fuimos a comer sushi. Esto fue mucho antes de Carolina, cerca de enero de 2018", arrancó Majo. Según su relato, después de ese primer encuentro ella estuvo mucho tiempo de viaje y no pudo coincidir con el empresario gastronómico nuevamente. Aun así, él le hizo llegar un presente a uno de los hoteles donde ella se hospedaba. "Es supereducado, muy caballero", acotó, aunque no quiso revelar cuál fue el regalo.





Sobre esa primera cita Majo contó: "No le di un beso, no fluyó. Después salimos una vez más a cenar con dos amigos: él es divino. Es más, cuando me enteré de que se iba a casar lo felicité y él me agradeció. Quedamos en una muy buena relación", dijo la panelista.





"¿Sabés lo que pasa, Ángel?", arremetió Juan Abraham. "Majo sintió que García Moritán quería salir con una famosa y no le cerró", expuso. Rápida, Martino se defendió. "Es tu interpretación, no la mía. No me gusta hablar de alguien que ya está feliz", cerró tajante.

"Contame tu historia con Roberto García Moritán", le pidió Ángel De Brito a Majo Martino. La morocha, que acaba de incorporarse como panelista de Los ángeles de la mañana (eltrece), se excusó. "No, pará. Quiero ser respetuosa porque está casado con Pampita", dijo incómoda.