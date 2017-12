"Con Nicole no se puede salir a ningún lado" lanzó Facundo Moyano

Facundo Moyano estuvo en el ciclo Tiene la Palabra, en TN y, entre los temas que se abordaron durante la visita del político al programa, la relación del diputado con Nicole Neumann fue un tema excluyente.

"Si me preguntás por la exposición que tuve por mi noviazgo con Nicole, no me favoreció demasiado. La frivolización no favorece nunca a la política. Cada vez que íbamos a algún lado, nos sacaban una foto y la subían. Entonces, dijimos 'vamos a mostrarnos'... No se puede ir a ningún lado", dijo Facundo.

Luego recordó su escapada al exterior con la modelo: "Fuimos a Europa para estar tranquilo, caminar. Y no se pudo. Se supo desde un principio que viajábamos a Madrid. Yo tenía un viaje de trabajo, me quedé el fin de semana, y le dije que vaya para allá para estar tranquilos. Pero no se pudo".

Además, el morocho reveló cómo fue el inicio de su romance con la rubia: "La conocí por una amiga que trabaja en televisión (Connie Ansaldi). Subió una foto en Instagram con ella, y yo le escribí: 'Qué ¡Qué linda que es! siempre me gustó'. Le comentó a Nicole, y ella le dijo que yo también era lindo. Así que ahí empezamos a laburar", contó, entre sonrisas.

