Como víctima de violencia, Rincón se confesó: "En la comisaría me citaban para verme el c.."

En la noche del sábado, Andrea Rincón estuvo en "PH, Podemos Hablar", que conduce Andy Kusnetzoff por la pantalla de Telefe, y contó que fue víctima de violencia de género.

"Están las mujeres que no tienen la posibilidad de hacerlo público (como Prandi), que es lo que sucede", comenzó diciendo Rincón.





Luego, recordó algunos episodios que la marcaron: "A mí me pasaron cosas parecidas a las que pasó Julieta. También me robaron, tuve fracturas expuestas por un hombre que me golpeó, o sea me pasó de todo. Hice denuncias, fue a la comisaría de la mujer y nada".





"Ya en las comisarías me citaban para verme el c... para decirlo de algunas manera. Iba todos los días a declarar y nunca pasó absolutamente nada. Quedó ahí", concluyó.