Combo completo: Abel Pintos se casa y ¿será papá?

Abel Pintos contraerá matrimonio con Mora Calabrese, la empresaria textil chaqueña con la que sale -a escondidas- desde hace seis años. Si bien sobre esta relación recién se supo hace un mes, las cosas en la pareja van viento en popa y no solo darán el sí sino que además serán padres.





"Abel se casa, pero parece que no van a ser dos... Aparentemente ella está embarazada", dijo Marcela Tauro en "Intrusos". "A mí me dijeron que la vieron en Resistencia (Chaco) comprando un test de embarazo. Ahora le estoy diciendo (a mi fuente) que me diga cuándo la vieron'", sostuvo la periodista sobre la información.





Mora tiene 31 años y se conoció con Abel en un recital que dio el músico en Chaco, de donde es oriunda. La empresaria, tiene una marca de ropa para adolescentes, ya es madre de una niña. Mora acompaña a Abel en sus giras y cada vez que puede. Juntos tienen una casa en Pilar, aunque ella está entre su provincia y la la zona norte de Buenos Aires.





Sobre el romance, Abel dijo al diario Clarín: "Fue raro porque era algo justamente muy íntimo. No sé cómo llegaron a los medios, pero tampoco pienso en eso. Es extraño, pero hoy en día no tengo inconvenientes con eso".