El colectivo de Actrices Argentinas dio el presente en la marcha del #19F

Miles de mujeres se concentraron el miércoles por la tarde en la plaza del Congreso porteño y en varios puntos del país en reclamo de la aprobación de la ley de aborto legal, seguro y gratuito.

Miles de mujeres unidas por el color verde de sus pañuelos se unieron para pedir por la ley de aprobación voluntaria del embarazo.

El colectivo de Actrices Argentinas también dijo presente y varias de sus referentes se acercaron frente al Congreso.

Entre ellas estuvieron algunas de sus referentes: Carla Peterson, Thelma Fardin, Nancy Dupláa, Julieta Cardinali, Jazmín Stuart, Romina Ricci y Laura Azcurra.

Desde las redes sociales, las actrices fueron mostrando sus sensaciones en la marcha y se fotografiaron con la gente.

"Desde el 2006 la Educación Sexual Integral es ley y sin embargo no se implementa, son les pibites les que se organizan para reclamarla y garantizarsela. Este año promete ser el que vea convertirse en ley el Aborto Legal, pero no mermaremos en nuestra presencia en las calles porque es ahí donde se conquistan derechos, se defienden y se protegen una vez conquistados para no perderlos", expresó Fardin en Instagram.