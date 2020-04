Coco Sily y un momento familiar delicado en plena cuarentena

Todos estamos muy preocupados por el avance del coronavirus en el mundo. Y una de las dificultades que viene como consecuencia de cumplir con la cuarentena y salir lo menos posible de las casas, es la imposibilidad de estar cerca con los seres queridos.

Pero anoche, durante una entrevista con "Bendita", Coco Sily contó que un problema de salud de uno de sus hijos lo obligó a romper con el aislamiento obligatorio.

"Yo no me muevo. Voy a hacer solo las compras y extraño mucho a mis hijos. Encima los tengo a todos cerca, pero no voy", comenzó diciendo el actor.

"Yo tengo una excelente relación con la madre de mis hijos, todos vivimos en el barrio, salvo mi hija mujer que decidió irse un poquito más lejos. Pero lamentablemente no puedo ir a verlos este domingo que es Pascua", añadió.

Para finalizar, Coco reveló el motivo por el cual no dudó en ausentarse de su domicilio: "Me pasó una fea que ahí sí fui. A uno de mis hijos le agarró una apendicitis. De golpe y eso en cuarentena es difícil. Así que lo acompañé al sanatorio y por suerte salió todo bien, lo operaron y ya está en su casa".