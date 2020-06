"La Cobra" les contestó a los fans de Lali y Tini

El domingo a la noche, Jimena Barón se alzó con el galardón de MTV Europe Music Awards (EMA) como Mejor artista latinoamérica sur.

La cantante de “La Cobra” había realizado una mega campaña en sus redes para que sus seguidores la voten, el premio se conseguía por medio de la votación online indiscriminada.

A partir de esto fue que las fans de Lali Espósito, que junto Tini Stoessel competían en la terna, denunciaron que Jimena hizo trampa con la complicidad de sus seguidores.

Al parecer, las fans descubrieron que una seguidora de J- Mena compartió un programa que votaba solo cada 5 segundos al que la artista le había dado su aprobación con un “like”.

"Instalense un clicker automático y configurenlo para que de click cada 5 segundos, cuando se vayan a dormir dejen el celu cargando así votan toda la noche cada 5 segundos, son 720 votos por hora!", fue lo que escribió la fan en un mensaje al que la artista le puso "me gusta" y ahora le están lloviendo las denuncias.

"No me engancho, siempre hay gente que no banca los buenos momentos del otro y que salta con alguna cagada", dijo Jimena en relación a los fans que hablaron de fraude.

Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona

"A mí no me jode nada. A mí lo único que me jode es no tener tiempo yo para estar teniendo sexo con alguien desde mi separación. Es lo único que realmente me perjudica. El resto que haga lo que quiera", dijo ante el rumor de romance entre Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona.