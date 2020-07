Claudio Morgado fue denunciado por amenaza con arma de fuego

Fuerte denuncia contra el conductor de "TVR", Claudio Morgado, quien fuera también interventor del INADI y Diputado por la Ciudad de Buenos Aires.

Según el documento al que tuvo acceso Primiciasya.com, el abogado Javier Ignacio Galiano, radicó una denuncia porque con un grupo de personas lo habría amenazado con un arma de fuego en la puerta de su estudio jurídico en la ciudad bonaerense de La Plata.

"Que por medio de la presente vengo a formular denuncia penal contra DIEGO ADOLFO ESTEVEZ, DNI.23.471.417, HUMBERTO PRIMO 2045 PISO 18 DPTO 3, TEL: 1169100741 y CLAUDIO MORGADO, DNI 13914758, el conforme a lo normado en virtud del Código Penal de la Nación, a partir de los hechos que seguidamente habrán de exponerse. Que, en el día de la fecha, me veo imposibilitado para ingresar a mi domicilio sito en calle 4 N 1436 e/ 61 y 62 DPTO B de la Ciudad de La Plata, lugar en donde se encuentra también mi Estudio Jurídico, donde vivo y trabajo como abogado, dado que en la puerta del Edificio se hallan un grupo de masculinos armados con armas de fuego, entre ellos Oficiales de la Policía Bonaerense, comandados por el Sr. Diego Adolfo Estevez, DNI. 23.471.417 y Claudio Morgado, agravada esta situación ya que hasta ahora, el dia 17/07/2020, 1:13 am, no puedo ingresar a mi domicilio por miedo a perder la vida", dice la denuncia ante la fiscalía de turno.

Y agrega: "El acoso comenzó el día 16 de Julio, cuando me dirijo a mi oficina luego de hacer unas diligencias, me informa matias Jacob, que hay personas peligrosas quedándose horas en el mismo lugar, insistiendo con la devolución de un dinero que no poseo y que jamas me dieron, en calle 4 1436 piso 6 depto B entre 61 y 62 de la ciudad de la plata. Asimismo, mi compañero de trabajo, Matias Jacob, siendo las 17.30 horas sufrió un episodio violento, cuando acompañaba a su pareja a subirse al taxi cuando intentaron salir del edificio, los increpan reclamando el dinero, comienzan a golpearlo, quitándole su bolso y tirándolo al piso, y como si esto fuera poco, el Sr. Morgado mostró el arma que llevaba en la cintura".

"Como consecuencia de esto, estas personas continúan en la puerta de mi Edificio siendo las 00.46 horas del día 17 de Julio, mientras mi compañero se halla en el departamento, sin poder salir, privado de su libertad ilegítimamente por el peligro que correría su vida si en algún momento decidiera salir", añade el documento.

Según pudo averiguar este portal, aparentemente Claudio hizo unos negocios con el estudio jurídico y habría quería ir a cobrar ese dinero de forma intempestiva.

"Lo indignante de toda esta situación, es que un ex Diputado Nacional, acecha y amenaza maliciosamente a personas inocentes y esto queda impune y sin ningún tipo de registro. El Sr. Morgada hace uso de las fuerzas de seguridad y de los recursos del Estado para su propio beneficio, y no sólo eso, sino que, como colación, afecta considerablemente mi lugar de trabajo", alega el abogado denunciante.