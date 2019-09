Claudio Caniggia habló sobre Mariana Nannis: "Es una falsa acusación por intereses personales"

Claudio Paul Caniggia habló por primera vez en la tevé a través de un audio de WhatsApp que le envió a "Infama" (América TV).





En el mismo, el exfutbolista se refiere a las declaraciones de Mariana Nannis en el programa de Susana Giménez y a lo que se dijo sobre el tema a lo largo de la semana, luego de que su ex lo acusara de violencia de género.





"No le pegué ni a ella, ni a ninguna mujer. A mi me parece una barbaridad. A ver, es un acto cobarde que un tipo le pegue a una mina y digo la verdad, así como dije siempre que yo no soy ningún santo o que no soy María Teresa de Calcuta. Estuve escuchando todos estos días hablar y opinar como si lo que alguien dice es lo que debería haber pasado, sin ningún tipo de pruebas. Me parece una locura", comenzó diciendo Claudio.





Y después agregó: "Soy el primero en cuestionar este tipo de conductas, de un tipo que le pega a una mina. Me parece una barbaridad y me parece legítimo condenarlo, sea quien sea. Ésto es una falsa acusación por intereses personales que son de otro tipo".