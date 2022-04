Claudia Villafañe habló sobre la relación de Gianinna con Daniel Osvaldo

Entrevistada por Denise Dumas en el programa Flor de equipo, en la pantalla de Telefe, la ex mujer de Diego Maradona deslizó extremadamente cauta “Ella está bien por suerte. Yo quiero la felicidad de mis hijas y, si Gia es feliz, bienvenido sea quien esté acompañándola”, sobre la relación de su hija menor con el ex futbolista en esta segunda vuelta amorosa cuando le consultaron sobre la cuestión.

Claro que ante su declaración políticamente correcta, pero sin dar mayores detalles, Nancy Pazos -integrante del magazine- la chicaneó diciéndole que no sonaba muy convencida con sus palabras. Pero rápidamente Claudia Villafañe recogió el guante y explicó que “Si ellas lo hablaran, no tendría problemas”, y agregó “Si mis hijas son felices, yo comparto la felicidad de ellas. Después me dicen ‘para qué hablás, si nosotros no hablamos de tus cosas’”, a modo de reto.

En tanto, sobre su rol como suegra, Villafañe confió que tanto Dalma como Gianinna la celan. “Creo que soy más compañera de mis yernos que de mis hijas por momentos. Ellas me lo recriminan un poco… Me dicen: ‘En vez de defenderme a mí, que soy tu hija, te ponés de su lado’”. “Yo les contesto: ‘Si no tenés razón, no te voy a defender’”, aseguró entre risas.