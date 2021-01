Claudia Villafañe vs. Analía Franchín: horario, menú y los detalles

Este último programa llega bajo una gran expectativa de todos los televidentes que siguieron el reality a lo largo del 2021 y durante lo que va de este año.

En la prueba final, Claudia y Analía deberán realizar un menú de tres pasos en 90 minutos.

La palabra de las finalistas en la previa

“Estoy feliz, feliz. No puedo pedir más. Siento que va a ser tremenda la final. Creo que se fue dando. No me lo imaginé desde un principio estar acá. Creo que se fue dando. Mis ganas insaciables hicieron que llegara hasta acá", comentó Analía Franchín tras conocer que estaba en la final.

"Me siento justa finalista. Es muy difícil llegar a una final con Claudia. Pero hay que dejar todo", agregó.

La “Tata” por su parte, resaltó que "esta última semana fue muy intensa" con las eliminaciones de Vicky Xipolitakis, Belu Lucius, Sofía Pachano y El Polaco.

“Estoy, soy, es verdad. No se duerme. Hay que practicar y practicar. Seguir estudiando, perfeccionando las técnicas, que es lo que más nos cuesta", señaló.

Y se refirió a Franchín: "A Analía la conocía pero acá la conocí un poco más. Me encanta hacer la final con ella. Que sea lo que Dios quiera".