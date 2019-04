Claudia Villafañe le mandó un mensaje picante a Maradona

Diego Maradona saludó este martes a su hija Dalma por su cumpleaños, aunque en el mensaje incluyó un dardo para su primer mujer.





"Hay 50 rosas que nunca me aceptaste, pero vos para mí fuiste siempre la primera. Esto no pasa por el amor que yo sienta por vos, sino por lo que tu mamá me robó. Feliz cumpleaños Dalma", fue el posteo del Diez.





Lo cierto es que desde que Diego decidió demandar a su ex mujer, Claudia Villafañe, la relación con sus hijas, Dalma y Gianinna, parece no tener retorno.





Prueba de ello es la respuesta que la mayor de sus hijas le dio al ex técnico de la Selección Argentina luego de que éste la saludara por su cumple.

dalma 1







"Otra vez más elegiré el silencio! Tengo una hija sana y ese es mi mejor regalo hoy! Soy muy feliz y solo quiero amor en mi vida! NADA MÁS! Gracias mamá por tanto amor, gracias sis, Benja, Andres, Loly, amigos y ROMA DE MI CORAZON! ¡AMOR O NADA!", escribió la actriz.





Y la que también salió al cruce del llamativo saludo de Diego fue Claudia, quien compartió en Instagram una frase de Rafael Vidac que reza: "Las heridas emocionales tienden a propagarse a través de los lazos familiares... hasta que alguien consciente detiene el proceso". Contundente, Villafañe agregó en la publicación: "¡Yo decido detenerlo para siempre!".

clau 2