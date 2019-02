Claudia Ciardone habló sobre la posibilidad de tener un hijo

claudia ciardone (2).jpg

"El Plan", la obra de la que forma parte Claudia Ciardone, se quedó con el Premio Carlos de Plata.



"Esta ciudad es como mi segunda casa. Y es mi tercera temporada con ellos, me siento muy cómoda y son muy generosos como compañeros", asegura y destaca el rol del director, que confió en ellaEn una entrevista exclusiva con este medio, la actriz y modelo habla de su presente sentimental, en pareja con un hombre que tiene hijos, y de sus proyectos de ser mamá. Además, detalla cómo se cuida y sostiene que, por su trabajo, debe cuidarse y mantener su figura.—Siento que tanto en mi vida personal como profesional estoy en mi mejor momento. En mi trabajo estoy haciendo lo que amo, que es actuar, con un papel protagónico hermoso que me permite crecer mucho. Me siento fuerte y muy segura de lo que hago, plena, feliz. Y en mi vida personal estoy pasando por un momento muy parecido. Tengo 39 años y me siento tan fuerte, tan experimentada y a la vez sigo manteniendo mi esencia de niña, sé perfectamente lo que quiero, cómo, dónde y cuándo lo quiero. Creo que la madurez emocional y personal influye en todos los aspectos de la vida. Y así me siento.—Vine sola, pero en mis días libres estuve viajando a Punta del Este, porque ahí estaba mi novio de vacaciones con sus hijos, y ahora el está viniendo para acá. Yo también voy a Buenos Aires en mis días libres así visito a mi familia y amigas. Además, volví a coincidir con Gladys Florimonte para hacer temporada, así que nos juntamos a comer o tomamos sol.—¡Sí! Carlos llegó a mi vida para terminar de completarme. Me hace muy feliz, somos muy compañeros, nos divertimos juntos y tenemos muchas cosas en común. De eso se trata: de poder estar con alguien que te complete, alguien con quien puedas ser vos en todas tus formas. Y con él me siento así. Para mí no fue fácil encontrar el hombre que me genere lo que él me provoca. Soy muy exigente, pero porque doy lo mismo que pido: todo.—Sí, claro. Me gustaría tener un hijo. Solo uno, y más adelante. Esa, para mí, va a ser la decisión más importante de mi vida.—En lo laboral, me gustaría hacer ficción y cine. Y en lo personal, lo único que me falta es formar una familia.—Mi cuerpo es una herramienta de trabajo porque desfilo, hago gráficas y campañas publicitarias. Y para eso, necesitás estar bien físicamente y, aunque los tiempos estén cambiando, todavía sigue siendo un requisito.—Me cuido comiendo sano, evitando lo frito y muy pocas harinas. Mi desayuno es muy completo: pomelo exprimido, una tostada, seis claras de huevo, café y media palta, porque entreno por la mañana durante dos horas de lunes a viernes. Mi entrenador, Jorge Pavón, me cambió el cuerpo. Tiene muy claro todo lo que es musculación y cómo se trabaja el cuerpo para que quede tonificado y sin dejar de tener un físico femenino. También cuido mucho mi piel tomando colágeno una vez por semana y hago tratamientos con cremas y aparatos de estética.—Por ahora estoy escuchando algunas opciones pero no hay nada cerrado. Me gustaría hacer algo en televisión. Estoy viendo.